В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность
Опасность БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 09:08 22 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, угроза действовала с 02:15 до 05:20.
В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Опасность БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 09:08 22 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Напомним, угроза действовала с 02:15 до 05:20.