В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность

Опасность БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 09:08 22 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, угроза действовала с 02:15 до 05:20.