Ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Об этом оповестила РСЧС. Беспилотная опасность объявили в 02:15 22 июня. Ее отменили в пару часов, в 05:20. Напомним, в воскресенье, 21 июня, угроза атаки БПЛА в регионе действовала около четырех часов.