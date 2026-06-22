В Рязанской области пересчитали тариф на электрички для компенсации перевозчику

Размер компенсации для перевозчика составит 60,97 рубля за одну десятикилометровую зону. Речь идет не о стоимости билетов для пассажиров, а о расчетной базе для возмещения убытков перевозчику из бюджета. Утвержденная ставка в 60,97 рубля за десятикилометровую зону будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года. Ранее тариф был установлен на уровне 30,50 рубля за одну десятикилометровую зону с 1 января 2025 года. При этом стоимость проезда в скорых пригородных электропоездах повышенной комфортности (серии ЭД4МК и другие аналогичные, следующие со скоростью более 50 км/час) могла устанавливаться перевозчиком в два раза выше утвержденного базового тарифа.

«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области утвердила экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пригородными электричками на 2026 год. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Размер компенсации для перевозчика составит 60,97 рубля за одну десятикилометровую зону. Речь идет не о стоимости билетов для пассажиров, а о расчетной базе для возмещения убытков перевозчику из бюджета.

Утвержденная ставка в 60,97 рубля за десятикилометровую зону будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее тариф был установлен на уровне 30,50 рубля за одну десятикилометровую зону с 1 января 2025 года. При этом стоимость проезда в скорых пригородных электропоездах повышенной комфортности (серии ЭД4МК и другие аналогичные, следующие со скоростью более 50 км/час) могла устанавливаться перевозчиком в два раза выше утвержденного базового тарифа.

Стоимость проезда на пригородных электричках остается на уровне 32 рублей за десятикилометровую зону.