Стоимость проезда на электричках по Рязанской области увеличится в 2026 году

В 2026 году увеличится тариф на проезд в пригородных электричках на территории Рязанской области. Об этом стало известно РЗН. Инфо. С 1 января цена проезда за одну десятикилометровую зону в поездах Центральной пригородной пассажирской компании увеличится с 30 до 32 рублей. В 2026 году стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 64 рубля, до Ряжска — 384 рубля, до Сасова — 576 рублей, до Шилова — 352 рубля, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 640 рублей.

