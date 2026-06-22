Рязанцы пожаловались на запах гари в центре и районе Горроща

Рязанцы вновь пожаловались на запах гари в воздухе. Об этом сообщили в соцсетях. Они уточнили, что концентрации неприятного запаха учуяли в центре Рязани и районе горроща. Также подчеркивается, что гарь ощущается по вечерам уже около недели. «Когда травить людей перестанут?», — задаются вопросом жители. Напомним, что это не единичный случай. На дым и запах гари по ночам жаловались и жители Канищева.

Рязанцы вновь пожаловались на запах гари в воздухе. Об этом сообщили в соцсетях.

Они уточнили, что концентрации неприятного запаха учуяли в центре Рязани и Горроще. Также подчеркивается, что гарь ощущается по вечерам уже около недели.

«Когда травить людей перестанут?», — задаются вопросом жители.

Напомним, что это не единичный случай. На дым и запах гари по ночам жаловались и жители Канищева.