Над Россией за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА
БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.
Над Россией за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня.
Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.