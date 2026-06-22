Над Россией за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА

БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.