В Соколовке восстановили электроснабжение после аварии

В микрорайоне Соколовка в Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения. Свет пропал в 15:14 из-за механического повреждения кабельной линии напряжением 10 кВ. Без света временно остались жители улиц 1-я Прудная, 2-я Прудная, Прудный проезд, улицы Связи, Соколовской и Гагарина. Специалисты завершили восстановительные работы в 17:17. В настоящее время электроснабжение всех потребителей полностью восстановили.

В микрорайоне Соколовка в Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения. Об этом сообщили в РГРЭС.

Свет пропал в 15:14 из-за механического повреждения кабельной линии напряжением 10 кВ. Без света временно остались жители улиц 1-я Прудная, 2-я Прудная, Прудный проезд, улицы Связи, Соколовской и Гагарина.

Специалисты завершили восстановительные работы в 17:17. В настоящее время электроснабжение всех потребителей полностью восстановили.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону 55-01-12.