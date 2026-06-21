В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии

В Рязани днем 21 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Соколовка. С 15:14 без света остались дома на улицах 1-я Прудная, 2-я Прудная, Связи, Соколовская, Гагарина, а также в Прудном проезде. Специалисты проводят работы по локализации поврежденного участка сети, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

В Рязани днем 21 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Соколовка. Об этом сообщили в РГРЭС.

С 15:14 без света остались дома на улицах 1-я Прудная, 2-я Прудная, Связи, Соколовская, Гагарина, а также в Прудном проезде.

Специалисты проводят работы по локализации поврежденного участка сети, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по телефону 55-01-12.