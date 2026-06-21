В Рязани найдено тело пенсионерки
Местонахождение 73-летней Елены Л. не было известно с 15 июня. Она пропала в районе Солотчи. 20 июня волонтеры заявили, что она погибла. Подробности поисков не разглашаются.
Пропавшую в Рязани пенсионерку нашли мертвой. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение 73-летней Елены Л. не было известно с 15 июня. Она пропала в районе Солотчи.
20 июня волонтеры заявили, что она погибла. Подробности поисков не разглашаются.
Сообщалось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.