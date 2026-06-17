В Рязанской области пропала 73-летняя женщина

Елена Ляпина пропала 15 июня. Ее разыскивают в районе Солотчи. Приметы: рост 155-160 см, волосы короткие, рыжие, крашенные хной, худощавого телосложения, глаза серые. Одежда неизвестна, с собой был велосипед красного цвета. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.