Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
19°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
21°
ЦБ USD 72.75 0.61 18/06
ЦБ EUR 84.34 0.61 18/06
Нал. USD 74.62 / 75.40 17/06 18:15
Нал. EUR 88.86 / 89.30 17/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 955
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 303
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 935
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области пропала 73-летняя женщина
Елена Ляпина пропала 15 июня. Ее разыскивают в районе Солотчи. Приметы: рост 155-160 см, волосы короткие, рыжие, крашенные хной, худощавого телосложения, глаза серые. Одежда неизвестна, с собой был велосипед красного цвета. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

В Рязанской области пропала 73-летняя женщина. Об этом сообщает ПСО «Мещера».

Елена Ляпина пропала 15 июня. Ее разыскивают в районе Солотчи.

Приметы: рост 155-160 см, волосы короткие, рыжие, крашенные хной, худощавого телосложения, глаза серые.

Одежда неизвестна, с собой был велосипед красного цвета.

Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.