Скончался владелец Русской пивоваренной компании Алексей Кирило-Покровский
Алексей Кирило-Покровский умер 20 июня, отмечается в посте. Ему было 60 лет. Сообщается, что в последний год он страдал онкологическим заболеванием.
Скончался владелец Русской пивоваренной компании Алексей Кирило-Покровский. Об этом сообщили в соцсетях 21 июня.
Алексей Кирило-Покровский умер 20 июня, отмечается в посте. Ему было 60 лет.
Сообщается, что в последний год он страдал онкологическим заболеванием.
Отметим, мужчина входил рейтинг рязанских олигархов. Также Кирило-Покровский был кандидатом-одномандатником, выдвинутым в Рязанскую областную Думу V созыва.