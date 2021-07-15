Журналист Иван Голунов составил рейтинг рязанских олигархов

Всего в рейтинг попали десять бизнесменов, получивших наибольшую прибыль в 2020 году. Наибольшая сумма составила более 1 млрд рублей.

Журналист Иван Голунов составил рейтинг рязанских олигархов. Список миллионеров он опубликовал в « Яндекс.Дзене ».

Всего в рейтинг попали десять бизнесменов, получивших наибольшую прибыль в 2020 году. На первом месте оказался Юрий Сандин — советник генерального директора ООО «Агропромышленная группа „Молочный продукт“», депутат гордумы и член «Единой России». За прошлый год он заработал более одного млрд рублей.

На второе место попал Игорь Коськин президент ФПК «Инвест». Его доходы за год составили более 700 млн рублей. Третье место в рейтинге занял владелец компании «Автоимпорт» и региональный представитель Ночной хоккейной лиги — Олег Смирнов. За год он заработал более 557 млн рублей. На четвертом месте оказался собственник компании «Центртранстехмаш» Павел Моченов, заработавший более 543 млн рублей.

Пятое место рейтинга занял Георгий Свид — собственник животноводческого хозяйства «Авангард» и молокозавода «Рязанский», который выпускает продукцию под торговым марками «Амка», «Му-у» и «С нашей фермы». Прибыль Свида за год составила более 540 млн рублей. На шестое место попал Алексей Платонов — директор компании «Рельеф-Центр». Его доход за год превысил 510 млн рублей. Седьмое место занял Алексей Кирило-Покровский — владелец рязанского пивзавода, заработок которого превысил 444 млн рублей.

Владельцы агрохолдинга «Скопинский» — Михаил Дугинов и Сергей Сысоев — заняли восьмое место с прибылью по 444,1 млн рублей.

На девятом месте оказался Владимир Бродский — владелец компании «Рязаньагрохим». Его доходы составили 442 млн рублей.

На десятом месте оказался владелец научно-производственного предприятия «Александр» Сергей Семенов. Он заработал 411 млн рублей.