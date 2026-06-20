В Рязанской области отменили беспилотную опасность
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 10:22 20 июня. Ее отменили в 15:53. Напомним, за это время над Рязанской областью перехватили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.
В Рязанской области отменили опасность БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 10:22 20 июня. Ее отменили в 15:53.
Напомним, за это время над Рязанской областью перехватили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.