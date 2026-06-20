Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

БПЛА самолетного типа уничтожены над Рязанской областью в период с 7.00 до 14.00 20 июня. Число сбитых дронов не указано. Всего над Россией в указанный период перехватили 57 украинских беспилотников. Атаки также отразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Тюменской областями, московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа уничтожены над Рязанской областью в период с 7.00 до 14.00 20 июня. Число сбитых дронов не указано.

Всего над Россией в указанный период перехватили 57 украинских беспилотников. Атаки также отразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Тюменской областями, московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

Напомним, в 10.22 в Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА.

Обновлено: губернатор Павел Малков сообщил, что над регионом сбили два дрона. Пострадавших и повреждений нет.