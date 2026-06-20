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Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной премии «Золотая маска»
Спектакль «Конёк-Горбунок» победил в номинации «Театр кукол». Церемония вручения премии состоялась в Омске. «Это первая в истории театра победа за лучший спектакль. Поздравляю Константина Геннадьевича Кириллова и весь коллектив!» — написал глава региона. Напомним, премьера музыкальной сказки «Конек-Горбунок» состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендовала на победу в номинации «КУКЛЫ». Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев.

Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной премии «Золотая маска». Об этом 20 июня сообщил губернатор региона Павел Малков.

Спектакль «Конёк-Горбунок» победил в номинации «Театр кукол». Церемония вручения премии состоялась в Омске.

«Это первая в истории театра победа за лучший спектакль. Поздравляю Константина Геннадьевича Кириллова и весь коллектив!» — написал глава региона.

Напомним, премьера музыкальной сказки «Конёк-Горбунок» состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендовала на победу в номинации «КУКЛЫ». Над ней работали режиссёр-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе Рязанского театра кукол.