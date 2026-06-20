Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной премии «Золотая маска»

Спектакль «Конёк-Горбунок» победил в номинации «Театр кукол». Церемония вручения премии состоялась в Омске. «Это первая в истории театра победа за лучший спектакль. Поздравляю Константина Геннадьевича Кириллова и весь коллектив!» — написал глава региона. Напомним, премьера музыкальной сказки «Конек-Горбунок» состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендовала на победу в номинации «КУКЛЫ». Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев.