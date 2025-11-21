Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.01 / 79.90 21/11 17:10
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
4 часа назад
244
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 386
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Спектакль Рязанского театра кукол стал номинантом «Золотой маски»
Спектакль «Конек-Горбунок» Рязанского театра кукол стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Премьера музыкальной сказки состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендует на победу в номинации «КУКЛЫ». Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев. Церемония вручения премии состоится в июне 2026 года в Омске.

Спектакль «Конек-Горбунок» Рязанского театра кукол стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе учреждения.

Премьера музыкальной сказки «Конек-Горбунок» состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендует на победу в номинации «КУКЛЫ».

Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев.

Артисты: Валерий Шадский, Алина Сушкова-Калашникова, Илья Горшков, Семен Гизатуллин-Туленцев, Маргарита Диннер, Евгений Солушев, Сергей Захарчев, Андрей Стручков, Алексей Сушков, Василий Уточкин.

Церемония вручения премии состоится в июне 2026 года в Омске.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе Рязанского театра кукол