Спектакль Рязанского театра кукол стал номинантом «Золотой маски»

Спектакль «Конек-Горбунок» Рязанского театра кукол стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе учреждения.
Премьера музыкальной сказки «Конек-Горбунок» состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендует на победу в номинации «КУКЛЫ».
Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев.
Артисты: Валерий Шадский, Алина Сушкова-Калашникова, Илья Горшков, Семен Гизатуллин-Туленцев, Маргарита Диннер, Евгений Солушев, Сергей Захарчев, Андрей Стручков, Алексей Сушков, Василий Уточкин.
Церемония вручения премии состоится в июне 2026 года в Омске.
Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе Рязанского театра кукол