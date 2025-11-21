Спектакль Рязанского театра кукол стал номинантом «Золотой маски»

Спектакль «Конек-Горбунок» Рязанского театра кукол стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Премьера музыкальной сказки состоялась 7 июня 2025 года. Постановка претендует на победу в номинации «КУКЛЫ». Над ней работали режиссер-постановщик Анна Коонен, художник Анна Репина, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, художник по свету Юрий Лебедев. Церемония вручения премии состоится в июне 2026 года в Омске.