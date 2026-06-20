Приемная кампания в вузы стартовала в России

В новом учебном году абитуриентам вузов доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест и более 83 тысяч целевых. Подать заявления и документы на поступление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или почтой. Нововведением приемной кампании станет «день тишины». Это значит, что поступающие не смогут менять заявление в дни издания приказов о зачислении в вузы.

В субботу, 20 июня, в России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

В новом учебном году абитуриентам вузов доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест и более 83 тысяч целевых.

Подать заявления и документы на поступление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или почтой.

Нововведением приемной кампании станет «день тишины». Это значит, что поступающие не смогут менять заявление в дни издания приказов о зачислении в вузы.

Кроме того, в этом году изменятся правила приема выпускников колледжей и техникумов. Теперь они будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжат обучение по профилю.

Даты окончания приема заявлений различаются в зависимости от уровня высшего образования.

Ранее в Минобрнауки напомнили, какие документы необходимы для поступления в вуз.