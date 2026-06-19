В Минобрнауки напомнили, какие документы необходимы для поступления в вуз
Абитуриентам нужно предоставить: паспорт; документ об образовании; согласие на обработку персональных данных; документы для подтверждения особых прав при поступлении; документы, подтверждающие индивидуальные достижения и другие. Как уточнили в министерстве, документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык, а документы об образовании, полученные в другом государстве, должны быть легализованы в России при необходимости.
В Минобрнауки напомнили, какие документы необходимы для поступления в вуз. Об этом 19 июня
Абитуриентам нужно предоставить:
- паспорт;
- документ об образовании;
- согласие на обработку персональных данных;
- документы для подтверждения особых прав при поступлении;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения и другие.
Как уточнили в министерстве, документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык, а документы об образовании, полученные в другом государстве, должны быть легализованы в России при необходимости.