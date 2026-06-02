Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
18°
Срд, 03
21°
Чтв, 04
22°
ЦБ USD 71.55 0.53 02/06
ЦБ EUR 86.25 3.61 02/06
Нал. USD 74.11 / 75.00 02/06 10:52
Нал. EUR 88.76 / 89.40 02/06 10:52
Новости
Итоги года New
Публикации
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 872
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
673
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 300
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области нашли производство марихуаны, изъято почти 1,5 кг наркотиков
Сотрудники наркоконтроля задержали двух жителей поселка Кадом, которые организовали домашнее производство марихуаны. Задержанные, 27-летний местный житель и 30-летний приезжий из Москвы, купили пустующий дом, где начали выращивать коноплю из семян. В ходе обыска в доме нашли 324 грамма марихуаны и более 1 килограмма частей конопли, а также все необходимое для ухода за растениями. Кроме того, у москвича изъяли стеклянную банку с 131 граммом марихуаны и 1 грамм гашиша. В общей сложности полицейские изъяли 1 килограмм 460 граммов наркотиков. Задержанные утверждают, что марихуану изготовляли для себя, но это в данный момент проверяется. В отношении них возбуждено уголовное дело, которое может привести к лишению свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники наркоконтроля задержали двух жителей поселка Кадом, которые организовали домашнее производство марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские получили информацию о незаконной деятельности и провели операцию с поддержкой спецназа Росгвардии.

Задержанные, 27-летний местный житель и 30-летний приезжий из Москвы, купили пустующий дом, где начали выращивать коноплю из семян. В ходе обыска в доме нашли 324 грамма марихуаны и более 1 килограмма частей конопли, а также все необходимое для ухода за растениями.

Кроме того, у москвича изъяли стеклянную банку с 131 граммом марихуаны и 1 грамм гашиша. В общей сложности полицейские изъяли 1 килограмм 460 граммов наркотиков.

Задержанные утверждают, что марихуану изготовляли для себя, но это в данный момент проверяется.

В отношении них возбуждено уголовное дело, которое может привести к лишению свободы на срок до 10 лет.