В Рязанской области нашли производство марихуаны, изъято почти 1,5 кг наркотиков

Сотрудники наркоконтроля задержали двух жителей поселка Кадом, которые организовали домашнее производство марихуаны. Задержанные, 27-летний местный житель и 30-летний приезжий из Москвы, купили пустующий дом, где начали выращивать коноплю из семян. В ходе обыска в доме нашли 324 грамма марихуаны и более 1 килограмма частей конопли, а также все необходимое для ухода за растениями. Кроме того, у москвича изъяли стеклянную банку с 131 граммом марихуаны и 1 грамм гашиша. В общей сложности полицейские изъяли 1 килограмм 460 граммов наркотиков. Задержанные утверждают, что марихуану изготовляли для себя, но это в данный момент проверяется. В отношении них возбуждено уголовное дело, которое может привести к лишению свободы на срок до 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские получили информацию о незаконной деятельности и провели операцию с поддержкой спецназа Росгвардии.

