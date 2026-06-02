В Рязанской области 19-летний курьер мошенников забрал у пенсионера 800 тысяч

72-летнему жителю Рязанского района неоднократно звонили незнакомцы. Один из злоумышленников представился сотрудником Пенсионного фонда. Он под предлогом уточнения стажа попросил мужчину продиктовать код из СМС. Спустя время пенсионеру стали поступать звонки из якобы правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионера под угрозой уголовного преследования за финансирование запрещенных организаций перевести сбережения на «безопасный счет». Мужчина на улице села Дубровичи передал 800 тысяч рублей неизвестному молодому человеку. Затем обратился в полицию.

Рязанские полицейские поймали курьера мошенников, забравшего у пенсионера 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска задержали курьера — 19-летнего жителя села Захарово. Похищенные деньги пособник мошенников успел перевести на счета кураторов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.