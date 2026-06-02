Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
17°
Срд, 03
20°
Чтв, 04
22°
ЦБ USD 71.55 0.53 02/06
ЦБ EUR 86.25 3.61 02/06
Нал. USD 74.61 / 75.50 02/06 15:50
Нал. EUR 89.12 / 89.40 02/06 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 966
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
691
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 323
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области 19-летний курьер мошенников забрал у пенсионера 800 тысяч
72-летнему жителю Рязанского района неоднократно звонили незнакомцы. Один из злоумышленников представился сотрудником Пенсионного фонда. Он под предлогом уточнения стажа попросил мужчину продиктовать код из СМС. Спустя время пенсионеру стали поступать звонки из якобы правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионера под угрозой уголовного преследования за финансирование запрещенных организаций перевести сбережения на «безопасный счет». Мужчина на улице села Дубровичи передал 800 тысяч рублей неизвестному молодому человеку. Затем обратился в полицию.

Рязанские полицейские поймали курьера мошенников, забравшего у пенсионера 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

72-летнему жителю Рязанского района неоднократно звонили незнакомцы. Один из злоумышленников представился сотрудником Пенсионного фонда. Он под предлогом уточнения стажа попросил мужчину продиктовать код из СМС.

Спустя время пенсионеру стали поступать звонки из якобы правоохранительных органов. Злоумышленники убеждали пенсионера под угрозой уголовного преследования за финансирование запрещенных организаций перевести сбережения на «безопасный счет».

Мужчина на улице села Дубровичи передал 800 тысяч рублей неизвестному молодому человеку. Затем обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали курьера — 19-летнего жителя села Захарово. Похищенные деньги пособник мошенников успел перевести на счета кураторов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.