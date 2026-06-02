В Рязани волонтёры выпустили в водоём заблудившегося бобра

Судя по кадрам, волонтёры обнаружили крупного бобра в одном из дворов. Отмечается, что он едва передвигал лапами. Животное выбилось из сил в поисках водоёма, объяснили волонтёры. Они смастерили переноску, в которую поместили бобра. Затем его отвезли к водоёму и выпустили. Напомним, 1 июня рязанцы заметили бобра рядом с гипермаркетом «Глобус». По словам очевидцев, он прогуливался по территории и не обращал внимания на прохожих.

В Рязани волонтёры выпустили в водоём заблудившегося бобра. Об этом сообщили в группе «Дом спасённых животных Рязань» в «ВК».

Судя по кадрам, волонтёры обнаружили крупного бобра в одном из дворов. Отмечается, что он едва передвигал лапами. Животное выбилось из сил в поисках водоёма, объяснили волонтёры.

Они смастерили переноску, в которую поместили бобра. Затем его отвезли к водоёму и выпустили.

Напомним, 1 июня рязанцы заметили бобра рядом с гипермаркетом «Глобус». По словам очевидцев, он прогуливался по территории и не обращал внимания на прохожих.

Фото и видео: группа «Дом спасённых животных Рязань» в «ВК».