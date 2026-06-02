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В Рязани установили новые остановочные павильоны и светофор
Остановочные павильоны появились на улицах Островского, Чкалова, Зафабричной и во втором районе посёлка Борки. Светофор установили на 9-й Линии. Кроме того, провели плановый ремонт участков дорог на улицах Введенской, Вознесенской, Стройкова и Есенина. Асфальт обновили в посёлке Божатково. Сейчас специалисты работают на улицах Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Мичурина и Куйбышевском шоссе, 43а. Начали ремонт у центра «Сосновый бор». Продолжаются работы по расширению Московского шоссе у ТД «Барс».

В Рязани установили новые остановочные павильоны и светофор. Об этом в своих соцсетях 2 июня сообщил мэр города Борис Ясинский.

По его словам, остановочные павильоны появились на улицах Островского, Чкалова, Зафабричной и во втором районе посёлка Борки. Светофор установили на 9-й Линии.

Кроме того, провели плановый ремонт участков дорог на улицах Введенской, Вознесенской, Стройкова и Есенина. Асфальт обновили в посёлке Божатково. Сейчас специалисты работают на улицах Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Мичурина и Куйбышевском шоссе, 43а. Начали ремонт у центра «Сосновый бор». Продолжаются работы по расширению Московского шоссе у ТД «Барс».

Следующая на очереди дорожного ремонта — улица Животноводческая в посёлке Дягилево.

Помимо этого, Ясинский рассказал о ямочном ремонте. По его словам, на улице Ломоносова аварийные участки привели в порядок методом укладки «карт». Частично устранили выбоины на Островского.

Как уточнил мэр, на этой неделе бригады работают на Мервинской, Михайловском шоссе, 5-й линии, Московском шоссе, Интернациональной, Чапаева, Полевой (Дашково-Песочня и Канищево), дорогах в посёлке Борки, а также на улице Порядок в Солотче.

«На следующей неделе в планах продолжить ремонт на Интернациональной, в районе посёлка Борки и на Полевой (Дашково-Песочня и Канищево), а также зайти на Семчинскую, Трёхреченскую, Новую (Канищево), Колхозную, Солнечную, Новосёлов, Героев Десантников, Черновицкую и 1-й Вокзальный проезд. Список адресов не окончательный, будем добавлять новые участки по мере необходимости», — отметил Ясинский.

Напомним, в Рязани в 2026 году отремонтируют 12 километров дорог. Кроме того, сообщалось, что участок Московского шоссе у ТД «Барс» расширят.