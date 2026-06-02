В Рязани сбили человека
По словам очевидцев, ДТП произошло на Северной окружной. «Вероятно, что велосипедист. Реанимация едет к месту», — заявили очевидцы. На кадрах можно увидеть лежащего на проезжей части человека. Официальная информация уточняется.
В Рязани автомобиль сбил человека. Об этом 2 июня сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло на Северной окружной.
«Вероятно, что велосипедист. Реанимация едет к месту», — заявили очевидцы.
На кадрах можно увидеть лежащего на проезжей части человека.
Официальная информация уточняется.
Видео с места доступно по