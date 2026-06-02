В Рязани из-за ДТП собралась пробка

Отмечается, что авария случилась вечером 2 июня на пересечении Московского и Михайловского шоссе. Судя по кадрам, столкнулись иномарка и «Нива». Машины получили механические повреждения. У «Нивы» пробито колесо, у второго автомобиля — поврежден капот и бампер. На месте заметили полицейских. Согласно данным из «Яндекс Карт», движение в сторону площади Победы затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.