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В России планируют усилить борьбу с поддельными правами и медсправками
Отмечается, что власти прорабатывают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Новые меры могут заработать уже в 2027 году. Под ограничения также могут попасть предложения о «быстром получении» прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки материалов, которые открыто пропагандируют грубые нарушения правил дорожного движения.

В России планируют усилить борьбу с поддельными правами и медсправками. Об этом 2 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Отмечается, что власти прорабатывают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Предполагается, что новые меры заработают уже в 2027 году.

Под ограничения также могут попасть предложения о «быстром получении» прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД.

Кроме того, рассматривается возможность блокировки материалов, которые открыто пропагандируют грубые нарушения правил дорожного движения.