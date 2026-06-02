В России на 11% подешевел базовый набор продуктов

Базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях за год подешевел в среднем на 11,4%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Минимальная стоимость картофеля сократилась на 48,4% — до 39 рублей за килограмм. Свекла подешевела на 47% — до 41 рубля, репчатый лук — на 42% — до 38 рублей, белокочанная капуста — на 41% — до 40 рублей за килограмм. Цена на рис снизилась примерно на треть — до 46 рублей за килограмм.

По его словам, на середину мая цены снизились на 18 из 25 товаров, входящих в набор. Сильнее всего подешевели овощи борщевого набора и крупы.

Как отметил Богданов, снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и увеличением доли отечественной продукции в магазинах. По данным АКОРТ, доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%.