В России «борщевой набор» за год подешевел на 24,8%

Отмечается, что цены на помидоры снизились на 1,9%, морковь — на 4,6%, свеклу — на 33,4%, лук — на 34,3%, капусту — на 37,3%, картофель — на 38,7%. «Цены на помидоры имеют ярко выраженную сезонность, мартовские пики пройдены, после них цена начинает падать, в связи с ростом предложения. Цены производителей на остальные овощи „борщевого набора“ год к году снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона», — отметил Востриков. Эксперт добавил, что дополнительное влияние на цены оказывает поступление на рынок нового урожая. Ранее стало известно, что в России на 11% подешевел базовый набор продуктов.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что в России «борщевой набор» за год подешевел на 24,8%. Об этом он сообщил 2 июня в интервью ТАСС.

Отмечается, что цены на помидоры снизились на 1,9%, морковь — на 4,6%, свеклу — на 33,4%, лук — на 34,3%, капусту — на 37,3%, картофель — на 38,7%.

«Цены на помидоры имеют ярко выраженную сезонность, мартовские пики пройдены, после них цена начинает падать, в связи с ростом предложения. Цены производителей на остальные овощи „борщевого набора“ год к году снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона», — отметил Востриков.

Эксперт добавил, что дополнительное влияние на цены оказывает поступление на рынок нового урожая.

Ранее стало известно, что в России на 11% подешевел базовый набор продуктов.