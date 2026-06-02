В Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии лихорадки Эбола

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус Эбола, вызвавший вспышки в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным или пищевым путем. Тем не менее, Попова подчеркнула, что в прошлом Африка сталкивалась с широким распространением подобных инфекций. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора изучают новый вариант вируса Бундибуджио в Уганде и разработали специальный тест для его диагностики. Глава ведомства добавила, что каждая жизнь бесценна, и работа по предотвращению заражений продолжается.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус Эбола, вызвавший вспышки в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным или пищевым путем. Тем не менее, Попова подчеркнула, что в прошлом Африка сталкивалась с широким распространением подобных инфекций.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора изучают новый вариант вируса Бундибуджио в Уганде и разработали специальный тест для его диагностики. Глава ведомства добавила, что каждая жизнь бесценна, и работа по предотвращению заражений продолжается.