В поездах дальнего следования появилось сезонное меню

ФПК представила летнее меню для пассажиров поездов дальнего следования. Сезонный ассортимент будет доступен до 31 августа. В поездах с вагонами-ресторанами пассажирам СВ предложат судака со сливочным соусом и мятым картофелем, а также шашлычок из индейки. Для пассажиров купейных вагонов подготовили блины с ветчиной и сыром, тушеные овощи с грибами и другие блюда.

Пассажиры вагонов бизнес-класса скоростных поездов смогут заказать морковный торт, медальон из белой и красной рыбы с ризотто и имбирно-цитрусовым соусом, а также холодные рыбные закуски.

Выбрать питание, включенное в стоимость билета, можно при покупке проездного документа онлайн или в кассе не позднее чем за 72 часа до отправления поезда с начальной станции.

