В МВД предупредили об обновленной схеме мошенников с «заменой домофона»

Мошенники усовершенствовали свои схемы, используя «замену домофона» для создания правдоподобного первого контакта с жертвами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В одном из случаев пострадавшему позвонила женщина, представившаяся пенсионеркой-соседкой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на его телефон якобы поступит «технический код», который необходимо «сверить», так как аналогичное сообщение пришло и ей. Мужчина, доверившись собеседнице, продиктовал код, после чего мошенническая атака продолжилась. Жертве начали приходить сообщения о «взломе» учетной записи на портале Госуслуг, а также поступали звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств с угрозами оформления доверенностей и хищения денег.

Киберполицейские напоминают гражданам, что коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется знакомым или сотрудником управляющей компании.