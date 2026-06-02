В Минобрнауки назвали дисциплины, которые будут изучать все студенты

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты независимо от будущей профессии. Его слова 2 июня передало РИА Новости. По словам Фалькова, студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Дисциплины станут обязательными вне зависимости от формы и уровня обучения, добавил он.

