В МЧС сообщили об обновили требований к пожарной безопасности на автостоянках

С 1 июня вступили в силу новые правила для проектирования и строительства автомобильных стоянок, которые называются Свод правил 551.1311500.2026 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». Новые требования касаются только новых стоянок и не затрагивают уже существующие. Они направлены на улучшение безопасности, в том числе для электромобилей и зарядных устройств.

С 1 июня вступили в силу новые правила для проектирования и строительства автомобильных стоянок, которые называются Свод правил 551.1311500.2026 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». Об этом пишут на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что эти правила не ужесточают ответственность за нарушения пожарной безопасности и не запрещают парковку электромобилей. Для них нет ограничений по размещению на открытых стоянках.

Согласно новым правилам, при проектировании стоянок можно будет:

увеличить количество мест для электромобилей и зарядных станций на подземных стоянках;

расширить площади пожарных секций для хранения электромобилей;

улучшить способы защиты от распространения огня.

В ведомстве подчеркнули, что введение этих норм поможет сделать стоянки более безопасными, снизить риск пожаров и защитить людей и имущество.