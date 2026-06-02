В МЧС раскрыли детали пожара в Скопине

Стали известны подробности пожара, который произошел 31 мая на улице Полетаева в Скопине. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило в 19:45. Загорелась квартира. На место происшествия выезжали семь сотрудников пожарно-спасательной службы и две единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.