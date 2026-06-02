В единый учебник по литературе включили фразу «Работайте, братья»

В единый учебник по литературе включили выражения, связанные с поступками людей, которых называют героями нашего времени. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка сообщила советник президента по вопросам культуры Елена Ямпольская. По ее словам, в учебник вошла фраза «Работайте, братья», которую произнес сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. В 2016 году в Дагестане боевики потребовали от него обратиться к коллегам с призывом уволиться из органов внутренних дел, однако он сказал: «Работайте, братья», после чего был убит.

В единый учебник по литературе включили выражения, связанные с поступками людей, которых называют героями нашего времени. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка сообщила советник президента по вопросам культуры Елена Ямпольская, передает РБК.

По ее словам, в учебник вошла фраза «Работайте, братья», которую произнес сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. В 2016 году в Дагестане боевики потребовали от него обратиться к коллегам с призывом уволиться из органов внутренних дел, однако он сказал: «Работайте, братья», после чего был убит.

Также в учебник включили фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эти слова в 2019 году произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров после аварийной посадки самолета Airbus A321 на кукурузном поле.