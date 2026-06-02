Украинцев, получающих паспорт РФ, не будут проверять на судимости

Отмечается, что указ подписал Владимир Путин. Своим указом президент освободил подающих на паспорт РФ граждан Украины от требования справки о судимости. От остальных претендентов ее будут требовать. Если у человека несколько гражданств, документы понадобятся из каждой страны.