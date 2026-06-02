Сотни людей отпраздновали Троицу около храма в Устье Сасовского округа

Празднование прошло 31 мая на территории Никольского храма села Устье. После литургии на улице состоялись традиционные народные гуляния, в котором приняли участие следующие творческие коллективы из Рязанской области. Помимо этого, во время концертной программы были организованы: общая трапеза, катание на ослике, мастер-классы по фехтованию и плетению венков из берёзовых веток, народные игры и забавы, детская игровая программа с аниматором, выставка оружия и доспехов, музей самоваров, выпускание голубей, а также благотворительная ярмарка «Построим храм в честь светоча земли Рязанской». Всем творческим коллективам и их руководителям были вручены грамоты и подарки в знак благодарности за участие.

