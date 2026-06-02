Рязанскую УК обязали провести ремонт кровли дома на улице Новоселов

Жители дома 30 на улице Новоселов пожаловались в инспекцию на ненадлежащее состояние кровли. Об этом сообщили в Госжилинспекции. Проведенная проверка подтвердила наличие проблемы. В результате УК ООО «РЯЗАНСКАЯ МПМК № 3» обязали выполнить ремонт кровли в местах протечек.