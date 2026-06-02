Рязанские врачи скорой спасли 57-летнего рязанца с инфарктом

Пострадавший мужчина рассказал, что ему стало трудно дышать, потемнело в глазах, он потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой. Врачи диагностировали у рязанца острый коронарный синдром. Пациента госпитализировали. Ему провели срочную операцию. Мужчина уже пришел в себя и идет на поправку.

Рязанские врачи скорой спасли 57-летнего рязанца с инфарктом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пострадавший мужчина рассказал, что ему стало трудно дышать, потемнело в глазах, он потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой. Врачи диагностировали у рязанца острый коронарный синдром.

Пациента госпитализировали. Ему провели срочную операцию. Мужчина уже пришел в себя и идет на поправку.