Путин поддержал инициативу об учреждении Дня детской книги

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу об учреждении Дня детской книги. Предполагается, что новый праздник будут отмечать ежегодно 26 марта, пишет ТАСС. Предложение прозвучало 2 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. С инициативой выступила советник президента Елена Ямпольская. «Само собой, поддержим», — ответил глава государства на предложение.