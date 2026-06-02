Песков заявил, что СВО может завершиться до конца суток, но есть условие

Во вторник, 2 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО может быть завершена до конца суток, но для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ. «РФ предпочла бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться», — отметил он.

