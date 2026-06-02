Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 045
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
697
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 341
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 045
Павел Малков: в этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь агроклассов по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
В этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь новых агроклассов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, комментируя развитие системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона. Работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор подчеркнул, что вопросам подготовки специалистов для рязанского агропромышленного комплекса уделяется большое внимание. В частности, в регионе наращивается количество агроклассов в общеобразовательных учреждениях.

«Готовим кадры для агропромышленного комплекса. Благодаря федеральному проекту „Кадры в АПК“ в прошлом году в семи школах Рязанской области открыли 11 агроклассов. Школьники в интересном и современном формате изучают животноводство, цветоводство, генетику и селекцию растений, агроинженерию. В этом году к проекту присоединятся еще шесть школ региона. Планируем открыть восемь новых агроклассов», — сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что учебные программы разработаны вместе с ведущими предприятиями местного агропромышленного комплекса. Ребята получают новые знания, знакомятся с современными технологиями и работой предприятий отрасли. Это, как подчеркнул глава региона, помогает им определиться с будущей профессией.