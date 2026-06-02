Павел Малков: в этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь агроклассов по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

В этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь новых агроклассов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, комментируя развитие системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона. Работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе облправительства.