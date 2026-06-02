Павел Малков: в этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь агроклассов по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

В этом году в школах Рязанской области планируют открыть восемь новых агроклассов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков, комментируя развитие системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса региона. Работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе облправительства.
Губернатор подчеркнул, что вопросам подготовки специалистов для рязанского агропромышленного комплекса уделяется большое внимание. В частности, в регионе наращивается количество агроклассов в общеобразовательных учреждениях.
«Готовим кадры для агропромышленного комплекса. Благодаря федеральному проекту „Кадры в АПК“ в прошлом году в семи школах Рязанской области открыли 11 агроклассов. Школьники в интересном и современном формате изучают животноводство, цветоводство, генетику и селекцию растений, агроинженерию. В этом году к проекту присоединятся еще шесть школ региона. Планируем открыть восемь новых агроклассов», — сказал Павел Малков.
Глава региона отметил, что учебные программы разработаны вместе с ведущими предприятиями местного агропромышленного комплекса. Ребята получают новые знания, знакомятся с современными технологиями и работой предприятий отрасли. Это, как подчеркнул глава региона, помогает им определиться с будущей профессией.