Несанкционированные свалки обнаружены у контейнерных площадок в Спасском районе

Прокуратура Спасского района выявила нарушения в сфере обращения с отходами при организации содержания кладбища и прилегающих территорий. Во время проверки обнаружены несанкционированные свалки рядом с контейнерными площадками. Отходы размещены без специального оборудования и инженерных сооружений для их содержания. Кроме того, прокуроры установили, что контейнерная площадка вблизи одного из жилых домов не имеет ограждения, что создаёт угрозу распространения мусора за пределы отведённой зоны. По результатам проверки прокуратура приняла меры реагирования, а фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль.

