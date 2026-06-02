МФЦ Рязанской области признали одними из самых эффективных в стране

Рязанская область вновь вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности работы многофункциональных центров. По итогам мониторинговой оценки Минэкономразвития России за I квартал 2026 года, МФЦ региона уже восьмой раз подряд отнесли к группе субъектов с высоким уровнем эффективности. В Рязанской области сегодня работает 31 офис МФЦ, где жители могут получить 484 государственных и муниципальных услуги.

Оценка складывается из доступности и качества услуг, общего уровня организации работы, а также результатов проверок по наиболее востребованным госуслугам.

В ведомстве отметили, что стабильные высокие показатели стали результатом работы сотрудников офисов, контактного центра и служб сопровождения.

Фото: МФЦ Рязанской области.