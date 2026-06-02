Голландский путешественник удивился «боевой тактике» комаров в Солотче

Голландский путешественник Махил Снейп, который передвигается по России на велосипеде, рассказал о необычной активности комаров в Рязанской области. По словам Снейпа, он не сталкивался с таким количеством насекомых со времен поездки на Ямал. При этом он отметил, что «характер» комаров заметно отличается: если на Ямале они были «наивными» и почти не нападали, то в Солотче под Рязанью, по его ощущениям, они ведут себя гораздо активнее и «успевают атаковать до того, как их заметишь».

Путешественник также поделился впечатлениями от поездки в лесной массив:

«Мы ехали через сосновый лес, дышали свежим воздухом и наслаждались видами вокруг. Посмотрите на фотографии — очень красиво здесь!», — отметил Махил Снейп.

Фото: паблик «Голландец в России».