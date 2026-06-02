FT: США могут разместить ядерное оружие у границ России

Вашингтон рассматривает возможность увеличения своего ядерного присутствия в Европе, планируя разместить ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, которые не располагают собственным ядерным арсеналом. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники. Согласно информации издания, данная инициатива направлена на компенсацию сокращения обычных вооружений и укрепление гарантий безопасности для союзников США. Наибольший интерес к этой инициативе проявляют Польша и страны Балтии, находящиеся в непосредственной близости к границам России. Однако, как отмечают источники, окончательное соглашение о размещении ядерного оружия в ближайшее время не будет достигнуто.

