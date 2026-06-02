По словам экспертов, атака проводится через через скрытое сообщение — оно приходит на смартфон, запускает вредоносную программу и сразу же удаляется, оставаясь фактически невидимым. «Очень много различных компонентов. Были модули, которые, например, включали микрофон и слушали. Устройство запускало аудиозапись на следующие три часа, и неважно, телефон был в сети, у него был интернет. Нет, как только у телефона появлялась связь вот эта аудиозапись уже уходила на атакующий сервер», — объяснили специалисты.

Эксперты сообщили, что телефоны Apple взламывают через iMessage. Об этом пишет РИА Новости.

