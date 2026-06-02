Единые учебники по русскому языку и литературе переданы в Минпросвещения

Об этом 2 июня сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. Она добавила, что сейчас учебники проходят положенные по закону экспертизы. При этом Ямпольская подчеркнула, что работа над линейками учебников для 5-9 классов и начальной школы ведется. Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года в российских школах внедрят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов.

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов, а также для среднего профессионального образования готовы и переданы в Минпросвещения. Об этом 2 июня сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, передало ТАСС.

Она добавила, что сейчас учебники проходят положенные по закону экспертизы.

При этом Ямпольская подчеркнула, что работа над линейками учебников для 5-9 классов и начальной школы ведется.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года в российских школах внедрят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов.