В российских школах внедрят единые учебники по русскому языку и литературе

С 1 сентября 2027 года в российских школах внедрят единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов. Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ, учебники уже готовы и в настоящее время проходят экспертизу в Российской академии наук. В ведомстве также уточнили, что регионы получили методические рекомендации, включающие три перечня произведений: обязательный список для изучения по всем уровням, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг с патриотической направленностью.

