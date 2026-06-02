ЦБ повысил курс доллара более чем на рубль

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 3 июня. Курс доллара вырос на 1,01 рубля и составил 72,56 рубля. Курс евро, напротив, снизился на 1,64 рубля — до 84,61 рубля. Китайский юань подорожал на 15 копеек, до 10,73 рубля.

Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.