24-летний рязанец предстанет перед судом за кражу велосипеда и бензопилы

Установлено, что в апреле 2026 года пьяный мужчина незаконно проник на территорию частного дома. Он похитил велосипед и бензиновую пилу. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше девяти тысяч рублей. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Материалы прокуратура направила в суд.